«الأعلى للجامعات» يكشف إجراءات معادلة الشهادات

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور عدد من القواعد لمعادلة الشهادات و الدرجات العلمية المختلف، وقال المجلس في منشور له: «المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية الذي يقوم بمعادلة الدرجات العلمية بمختلف درجاتها من دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس، ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

إجراءات معادلة الشهادات

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن التقديم لمعادلة الشهادات والدرجات العلمية يتم الآن إلكترونيا، كاشفاً الإجراءات الواجب تنفيشها بعد دخول الطالب لموقع المجلس:

- بعد إتمام خطوات التقدم على النظام يجب أن يتم ارسال الآتي عن طريق خدمة البريد السريع.

- يرسل الراغب في معادلة الدرجة العلمية أصول المستندات المطلوبة المستوفية للتصديقات.

- تكون الأوراق شاملة لصورة طبق الأصل من الوراق مستوفية التصديقات ومختومة عليها بختم صورة طبق الأصل.

- مرفق بالأوراق أيضا، إيصال سداد المصروفات في حالة إيداع نقدي في بنك مصر، أو إيصال الدفع المطبوع من النظام الإلكتروني وهو الخطوة الرابعة حالة الدفع الإلكتروني.

- تقرير الطلب المطبوع من النظام الإلكتروني الخطوة الخامسة.

تواصل الامتحانات بالجامعات

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك التأكيد على قرارات وزارة التعليم العالي والخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري 2022 وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.