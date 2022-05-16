6 تحذيرات من الجامعات للطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لامتحانات التيرم الثاني المقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة تحديدا خلال شهري يونيو ويوليو وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على الالتزام بضوابط امتحانات للكليات والطلاب أعضاء هيئة التدريس وتطبيق قانون تنظيم الجامعات في التعامل مع المخالفين بمختلف الجامعات .

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وتمثلت تحذيرات الجامعات في عدد من النقاط الرئيسية المهمة التي يجب مراعاتها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021 - 2022

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني

- ضرورة الالتزام بقرارات الأعلى للجامعات فيما يتعلق بضرورة الحصول على لقاح كورونا كشرط اساسي لدخول الامتحانات.

- الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وإجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

- التعامل بحزم مع حالات الغش سواء الفردي أو الجماعي ومايصاحبها من أفعال مخالف لقيم وعادات الجامعات وتطبيق قانون تنظيم الجامعات تجاه الغشاشين.

- ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية للكليات وأعضاء هيىة التدريس وعدم الخروج عن المقررات الدراسية.

- تخصيص غرف عمليات مركزية بكل كلية وجامعة لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

- ضرورة التوسع من الاختبارات الإلكترونية والموضوعية بما يتماشى مع اللوائح المنظمة لعمل كل كلية.

وفي السياق ذاته شدد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، على تطبيق جميع الضوابط والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي فيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الثاني والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.