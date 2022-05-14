تعرف على سعر السيارة «شيفروليه أوبترا» بمبادرة الإحلال بعد تحريك الأسعار

أعلنت مبادرة إحلال السيارات عن الزيادات الجديدة فى الأسعار السيارات المشتركة فى مبادرة إحلال السيارات.

وتم نشر جدول أسعار السيارات على الموقع الرسمي للمبادرة، وسجلت السيارة شيفرولية أوبترا جميع الكماليات موديل 2022 بسعر 244.756 جنيه، وتواصل المبادرة تلقي طلبات إحلال السيارات.

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الفرسمي باسم مبادرة الإحلال إنه جرى التعامل مع الأسعار الجديدة على جميع السيارات التى يتم التقديم عليها بعد الزيادة، وأنه جرى تسليم آلاف السيارات بالأسعار القديمة.

مواصفات السيارة شيفرولية أوبترا موديل 2022

وتستعرض الوطن مواصفات السيارة شيفرولية أوبترا موديل 2022 التى يتم استبدالها فى مبادرة إحلال السيارات.

وتنتمي السيارة شيفروليه أوبترا لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك. وذلك طبقًا للبيانات المعلنة عن وكيل سيارات شيفروليه في سوق السيارات، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية:

الطول 4597 مم

العرض 1736 مم

الارتفاع 1462 مم

سعة الشنطة الخلفية 405 لترات

ومن ضمن مواصفات السيارة شيفرولية أوبترا تضم من وسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها عدد 2 وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS– توزيع إلكتروني للفرامل و دعمت السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 بمجموعة التجهيزات والكماليات الأخرى نظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية

كماليات السيارة شيفرولية أوبترا

كما زودت ببعض الكماليات الأخرى ومنها كمبيوتر بلوحة القيادة، ومقابض الأبواب بلون السيارة، وجهاز انذار لحزام الأمان لمقعد السائق – إمكانية التحكم في مستوى وضعية مقعد السائق – طي المقاعد الخلفية، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، جنوط 15 بوصة.

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية- راديو- CD- مدخل USB- مخرج صوت AUX- بلوتوث- إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة

تقدم طرازات شيفروليه أوبترا فئة هاي لاين بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنه حساسات خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفرش جلد، وامكانية التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وصندوق تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي، وزجاج تعتيم خلفي، مرايات جانبية بإشارات جانية، وجنوط رياضية 15 بوصة.