درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 16-5-2022.. القاهرة تسجل 28

كشفت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة ستظل حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، والتي تسجل بين 28-41 درجة، بشكل متفاوت بين محافظات شمال البلاد، والمحافظات الجنوبية، وشمال الدلتا ومنطقة مصر الوسطي، وهذا من سمات فصل الربيع.

الطقس معتدل على السواحل الشمالية

كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، وشمال الوجه البحري، وحار على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 16 مايو 2022، تسجل 33 درجة على جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتسجل 24 درجة على السواحل الشمالية الغربية، وتسجل 28 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و25 درجة على السواحل الشرقية ووسط سيناء ، وتسجل 31 درجة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، كما تسجل 41 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في مصر على النحو التالي:

القاهرة 28-18

الإسكندرية24-17

وادي النطرون27-18

طنطا 27-19

شبين الكوم 28-19

دمنهور 26-19

بلطيم 24-17

مطروح 23-16

السلوم 25-16

سيوة 29-17

بورسعيد24-18

دمياط 24-18

الزقازيق 27-19

المنصورة 26-18

الإسماعيلية 29-17

السويس 28-18

العريش 25-16

رفح 24-16

رأس سدر32-18

نخل 28-17

نويبع 33-19

طابا 32-19

كاترين 28-14

الطور 29-14

شرم الشيخ 33-25

الغردقة 32-23

مرسى علم 33-23

الفيوم 29-19

بني سويف 30-19

المنيا 30-19

أسيوط 31-18

سوهاج 36-22

قنا 38-23

الأقصر 40-24

أسوان41-25

إدفو 40-26

أبو سمبل 40-25

الوادي الجديد 39-23

شلاتين 36-23

أبو رماد 39-22

حلايب 32-21

راس حدربة 31-21