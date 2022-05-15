حالة الطقس غدا الاثنين 16-5-2022 على مصر.. حار نهارًا ونشاط للرياح

كشفت الأرصاد الجوية، عن استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية القادمة من صحراء شبة الجزيرة العربية، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك في حالة الطقس غدًا الاثنين الموافق 16 مايو 2022.

سرعات الرياح تسجل 40 كم فى الساعة

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أن سرعات الرياح تسجل ما بين 30 و40 كم في الساعة، وهي غير مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان، كما يسود طقس غائم جزئيًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومحافظات الوجه البحري.

وأشارت الأرصاد، إلى أن الطقس سيكون حارًا على محافظات ومدن شمال الصعيد وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، فيما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، وذلك خلال ساعات النهار.

طقس مائل للبرودة ليلا

ومع بداية ساعات الليل، يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية والغربية ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، فى حين يسود طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولطيف على محافظات شمال الصعيد.

كما أكدت الأرصاد الجوية، عدم وجود أي فرص لسقوط الأمطار على السواحل الغربية للبلاد، عكس ما حدث خلال الأيام الثلاثة الماضية.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 16 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.