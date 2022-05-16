المالية: الانتهاء من تطوير وميكنة 90٪ من المديريات ضمن خطة التطور الرقمي

أعلنت وزارة المالية عن تطوير وميكنة المديريات المالية بجميع المحافظات قبل الإعلان عن السنة المالية الجديدة، مشيرة إلى أن عملية التطوير تهدف إلى حوكمة المنظومة المالية للدولة، ورفع كفاءة الأداء المالى بالجهات الإدارية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوجيهها للمسارات التنموية المحددة وفقًا لرؤية مصر 2030 وتحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

وتستعرض الوطن أهم المحافظات التى سيتم افتتاح المديريات المالية بها بعد خضوعها لأعمال التطوير.

افتتاح المديريات المالية

ووفقا لبيان صحفي، أكدت وزارة المالية أن مديريات المطورة «أسيوط والبحيرة والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد»، ستعمل على تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على حق الدولة والمواطن والعاملين أيضًا، وتنفيذ المستهدفات التنموية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تطوير المنشآت يساعد على تهيئة بيئة عمل مُحفزة ترتقي بمستوى الأداء على النحو الذى يرفع كفاءة الإنفاق العام.

وفى نفس السياق صرح طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية لـ«الوطن»، إن قطار تحديث وميكنة المديريات المالية يجوب المحافظات، بما يتسق مع جهود الدولة نحو تعزيز حوكمة المنظومة المالية، جنبًا إلى جنب مع الارتقاء بأنماط العمل الحكومي وفقًا لبرامج طموحة ترتقي بالكوادر البشرية من خلال توفير البيئة الملائمة لاستدامة التدريب على ضوء أحدث الخبرات الدولية.

رؤية 2030

وأشار رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في تصريحاته إلى ميكنة نُظم العمل بشكل كامل بالمديريات المالية بمحافظات أسيوط والبحر الأحمر والبحيرة، وفق أحدث التقنيات التكنولوجية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، ويؤهل المقار لتصبح نماذج لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمي، لتحقيق الجودة الشاملة.