«مياه أسيوط» يجتمع للخروج بالتقرير النهائي للأهداف الاستراتيجية

تعقد «مياه أسيوط» اليوم السبت اجتماعا للخروج بالتقرير النهائي للأهداف الاستراتيجية خلال ثلاث أرباع السنة المالية.

مناقشة التقرير النهائي

اجتمع اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد لمناقشة التقرير النهائي لأهداف الخطة الاستراتيجية للشركة في الفترة من 1 يوليو 2021م وحتى 31 مارس 2022م ضمن فعاليات مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

انطلاق اجتماع الأهداف التشغيلية

بدأ الاجتماع بعرض تقديمي للنسبة الخاصة بالأهداف التشغيلية لشركة المياه والشرب والتي تعتمد على ضرورة رفع كفاءة التشغيل للعمليات الرئيسية والخدمات الفنية لاستدامة جودة مياه الشرب والحفاظ على البيئة، والاهتمام برفع القدرات المؤسسية (تطوير البناء المؤسسي)، فضلاً عن تعزيز العلاقة مع متلقي الخدمة أي العملاء والمجتمع المحلي، مع مراعاة تعظيم الإيرادات وحفظ النفقات.

قطاعات المشروعات والدعم الفني

جاء الاجتماع بحضور «قطاع المشروعات – قطاع الدعم الفني – قطاع التخطيط– قطاع الموارد البشرية– الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي» لوضع النسب النهائية للأهداف الاستراتيجية للشركة، لتنفيذ الخطة الاستراتيجية على كافة قطاعات الشركة للوصول إلى حلول عاجلة وغير نمطية للارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة.

توصيات اجتماع المتابعة الميدانية

أوصى «درة» في نهاية الاجتماع بضرورة المتابعة الميدانية للوضع القائم، وتقديم تصور عن النفقات كل عام مالي، والتأكيد على استخدام معامل تحسين معامل القدرة بكافة المحطات الجديدة للتأكيد على تحقيق للأهداف الداعية إلى زيادة الكفاءة التشغيلية.