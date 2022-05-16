وفاة مراهق في ظروف غامضة بروض الفرج.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

توصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى سبب وفاة مراهق في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وتمّ نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة من جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة روض الفرج بلاغًا بوفاة مراهق في ظروف غامضة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مراهق يدعي صالح (س. ص) 15 سنة ومقيم دائرة قسم الشرطة، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثمان من ثمه إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات أنَّ المتوفي من متعاطي المواد المخدرة، ورجحت التحريات أنَّ سبب الوفاة هو تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتمّ نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

العثور على جثة متحللة في ظروف غامضة بالسلام

وفي سياق آخر، ما زالت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة ومتحللة داخل منطقة مهجورة في دائرة قسم شرطة السلام أول.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على جثة متحللة في منطقة مهجورة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة مجهولة ومتحللة، وتمّ نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وإجراء تحليل البصمة الوراثية لكشف هوية المتوفي، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها