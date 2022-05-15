العثور على جثة شاب في ظروف غامضة أمام مركز شباب بقنا.. مصاب بطلقات نارية

عثر أهالي قرية المخادنة التابعة لمركز قنا، على جثة شاب صباح اليوم الأحد، أمام مركز شباب القرية، وبها آثار طلقات نارية.

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة قنا، بالعثور على جثة شاب بها طلقات نارية أمام مركز شباب بقرية المخادمة التابعة لمركز قنا.

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

طلقات نارية

وبحسب مرفق إسعاف قنا، إن الجثة لشاب، يدعى، مصطفى كمال بدوي، 32عاما غارق في دمائه، وأنه مصاب بطلقات نارية أمام مركز شباب بقرية المخادمة بمركز قنا.

نقل الجثة إلى المشرحة

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما طالبت مفتش الصحة مناظرة الجثة وكتابة تقرير طبي بأسباب الوفاة.

وكلفت مباحث مركز قنا، بتكثيف الجهود لكشف لغز مقتل الشاب، وضبط الجاني والسلاح المستخدم في الجريمة.