صفحات الغش على تليجرام تزعم تداول امتحان الفرنساوي للصف الأول الثانوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحات الغش، أسئلة زعم البعض أنّها لامتحان مادة اللغة الفرنسية الفصل الدراسي الثاني 2022، الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي الآن في اللجان الامتحانية إلكترونيا على جهاز التابلت، داخل مدارس مجهزة إلكترونيا.

التعليم تتحرى حقيقة الأسئلة المتداولة للفرنساوي

وأكد مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنّه جار متابعة الأوراق المتداولة على صفحات الغش عبر تليجرام، للتأكد من أنّها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب باللجان.

رصد جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه يتم رصد جميع جروبات الغش علي مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة في الغش، وتطبيق عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين، التي تصل إلى الحبس والحرمان من الامتحانات، والغرامة المالية، وفقا لقانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات.

لا شكاوى من امتحانات اللغة الأجنبية الثانية لأولى ثانوي

وأضاف المصدر، أنّ الغرفة لم تتلق أي شكاوى حتى الآن من امتحانات اللغة الأجنبية الثانية التي يؤديها الطلاب باللجان، وأنّ المنصة تعمل بكفاءة داخل اللجان الامتحانية، لافتا إلى أنّ مسؤولي التطوير التكنولوجي في المدارس، يتدخلون فورا حالة حدوث أي عائق أو مشكلة تقنية أمام الطلاب داخل اللجان الامتحاينة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

يوم الإثنين 15 مايو 2022: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

- يوم الأربعاء 18 مايو 2022: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 21 مايو 2022: امتحان مادة الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الاثنين 23 مايو 2022: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 25 مايو 2022: امتحان مادة الأحياء.