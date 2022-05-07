34372 طالباً يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوي بالبحيرة اليوم

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن 34372 طالباً وطالبة بالصف الأول الثانوي، أدوا امتحاناتهم اليوم السبت، في المواد التي لا تضاف للمجموع في مادة التربيه الدينية فتره أولى، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فى الفترة الثانية.

التأكد من جاهزية المنصة الإلكترونية

يأتي ذلك للوقوف على جاهزية المنصة الإلكترونية، حيث يستهدف الامتحان التدريبي اليوم الطلاب الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحانات السابقة، كما سوف يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، البالغ عددهم 35247 طالباً وطالبة، امتحانهم غداً الأحد في المواد التي لا تضاف للمجموع، في مادتي التربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الامتحان التدريبي في ماده الرياضيات.

تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة أنه قد تم وضع خطة التدريب داخل اللجان بالمدارس والإدارات التعليمية، بما لا يؤثر على أداء الطلاب في امتحاناتهم في المواد التي لا تضاف للمجموع، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات اعتباراً من اليوم.

وتابع «الديب» أنه قد تم التنبيه على جميع الطلاب بتحديث أجهزة التابلت الخاصة بهم وشحنها، وذلك في إطار متابعة سير الامتحانات، حيث جرت اليوم الامتحانات التكميلية لطلاب الشهاده الإعداديه للصم وضعاف السمع، وعددهم طالبان بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع في دمنهور.

وأشار إلى أن الامتحانات تستمر حتى الأربعاء 11 مايو، وفي ذات السياق، يتم الاستعداد لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الاعدادية (الصم وضعاف السمع)، وعددهم 33 طالباً، مقسمين على 4 لجان، داخل إدارات دمنهور، وكفر الدوار، وإيتاي البارود، وشبراخيت.

وأكد وكيل وزارة التعليم أنه سوف تبدأ اعتباراً من غداً الأحد امتحانات الصف الأول الإعدادي، حيث يؤدي 132483 طالباً وطالبة، عام ورسمي لغات وخاص لغات وخاص عربي ومهني، لأداء الامتحانات، وسوف تنتهي يوم الخميس 12 مايو.

كما يتقدم غداً أيضاً 128168 طالباً وطالبة بالصف الثاني الإعدادي، عام ورسمي لغات وخاص لغات وخاص عربي ومهني، لأداء الإمتحانات.