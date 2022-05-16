اليوم.. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ

يواصل طلاب الصف الأول الثانوي لليوم الثالث علي التوالي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، ورقياً وإلكترونياً في لجان مجهزة تكنولوجيا بالمدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم عقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ في لجان مجهزة تكنولوجياً بالمدارس، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم ورقة المفاهيم لطلاب أولى ثانوي مع بداية الامتحان مع ورقة الأسئلة، ويتم احتساب ربع ساعة راحة للطلاب بين الامتحان الورقي والإلكتروني.

مواصفات اللغة الأجنبية الثانية لأولى ثانوي

وحدد المركز القومي للامتحانات مواصفات الأسئلة المقالية للغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي وهي كالتالي :-

- سؤال من 4 درجات ويكون عن رسالة بريد إلكتروني بسيطة بها 3 أسئلة مقالية، وتنقسم الدرجة إلى 3 درجات للمحتوى، ودرجة واحدة للدقة اللغوية.

- سؤال من 3 درجات وهو «الموضوع»، ويكتب الطالب في الموضوع المطلوب منه وعلى الطالب كتابة من 15-20 كلمة مستخدمًا العناصر المغطاة، تقسم الدرجات، درجتان على المحتوى وعدد العناصر المطلوبة ودرجة علي الدقة اللغوية، وعلى المقدر أن يجمع بين درجة المحتوى ودرجة الدقة اللغوية.

- يحصل الطالب على الدرجة في حالة التزام الطالب في بضوابط الكتابة، ويفقدها في حالة وجود أخطاء، ودرجتين في عند كتابة 15 - 20 كلمة في عنصرين على الأقل، ودرجة في حالة الحل في عنصر واحد على الأقل.

مواصفات الأسئلة المقالية للتاريخ

- الأسئلة المقالية بامتحان التاريخ تشمل 3 أسئلة.

- 6 درجات علي الأسئلة المقالية للتاريخ.

- 30 دقيقة زمن الإجابة.

- تخصيص سؤال حول استخدام مهارات البحث التاريخي (التفكير التاريخي) .

- تخصيص سؤال حول تحليل القضايا التاريخية واتخاذ القرار (التفكير التاريخي) .

- تخصيص سؤال علي تقصي الحقائق التاريخية في ضوء المصادر الأولية والمراجع (الفهم التاريخي).