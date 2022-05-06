جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي.. النداء الأخير لكفاءة المنظومة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، والتي تبدأ يوم 11 مايو الجاري، وتعقد ورقيا وإلكترونيا بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، والأسئلة المقالية التي يتم وضعها من قبل الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وبالتزامن مع تحديد تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، إنه سيتم عقد امتحان تجريبي لهؤلاء الطلاب بداية من غد السبت الموافق 7 مايو للتأكد من كفاءة منصة الامتحانات، موضحة أن التدريب لا يعقد في جميع المواد ولا يضاف للمجموع.

جدول امتحانات الصف الأول

- يوم الأربعاء 11 مايو امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم السبت 15 مايو امتحان الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الإثنين 15 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

- يوم الأربعاء 18 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 21 مايو امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الإثنين 32 مايو امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء 25 مايو امتحان الأحياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

- يوم 12 مايو مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 15 مايو امتحان تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

- يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس الموافق 19 مايو امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الأحد الموافق 22 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق.

- الخميس 26 مايو امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المتعثرين عن أداء الامتحانات الإلكترونية:

-امتحان مادة اللغة العربية، يوم الاثنين الموافق 30 مايو المقبل لمدة ساعتين.

-امتحان مادة الكيمياء، يوم الاثنين الموافق 30 مايو لمدة ساعة.

-امتحان مادة الجغرافيا، لمدة ساعة، يوم الإثنين الموافق 30 مايو المقبل.

-امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

-امتحان مادة الفيزياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

-امتحان مادة التاريخ يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

-امتحان مادة الأحياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

-امتحان مادة الرياضيات، يوم الأربعاء، الموافق 1 يونيو المقبل.

-امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

- امتحان مادة الفلسفة والمنطق، يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للطلاب المتعثرين عن أداء الامتحانات الإلكترونية:

-امتحان مادة اللغة العربية يوم الاثنين الموافق 30 مايو المقبل لمدة ساعتين.

-امتحان مادة تطبيقات الرياضيات يوم الاثنين الموافق 30 مايو لمدة ساعة ونصف.

-امتحان مادة الجغرافيا لمدة ساعة وربع، يوم الاثنين الموافق 30 مايو المقبل.

-امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

-امتحان مادة الفيزياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

-امتحان مادة الأحياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

-امتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

-امتحان مادة التاريخ يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

-امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

-امتحان مادة علم النفس والاجتماع يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

-امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.