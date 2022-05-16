درجات الحرارة في قنا اليوم تسجل انخفاضا ملحوظا

تشهد محافظة قنا، لليوم الثاني على التوالي، استقرارا في درجات الحرار، حيث أن الأجواء مستقرة بسبب نشاط الرياح الذي يحمل في طياته تيارات هواء باردة، كما ساعد على كسر حدة أشعة الشمس، وجعل المواطنين يمارسون عملهم بشكل طبيعي منذ الصباح الباكر.

درجات الحرارة في قنا.. الكبرى 39

وسجلت درجات الحرارة اليوم في قنا انخفاضا آخر عن أمس، حيث سجلت الكبرى 39 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا مائلا للبرودة ليلا.

وأبقى محافظ قنا على رفع درجات الاستعداد القصوى في مديريات الصحة والتموين والتضامن، تحسبا من أي تغير في درجات الحرارة بالمحافظة.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن جميع المستشفيات الصحية والمصالح وغرف العمليات مستعدة للتعامل مع الأزمات ومع أي تغير في درجات الحرارة .

هيئة الأرصاد الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الاثنين، طقس مائلا للحرارة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيفا على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد، اليوم والأيام المقبلة، نشاطا للرياح، وأن يكون الطقس مشمساً مع نشاط للرياح على جنوب الصعيد.