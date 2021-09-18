درجات الحرارة في قنا.. طقس حار رطب

لازالت درجات الحرارة في قنا تشغل آلاف المواطنين، الذين يحرصون دائماً على الاطلاع على درجات الحرارة الكبرى والصغرى بصفة يومية، لتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر لساعات طويلة من النهار.

ورغم أن فصل الصيف لا يتبقى منه سوى يومان فقط، قبل أن يحل فصل الخريف، الذي تكون فيه الأجواء متقلبة ما بين ارتفاع درجات الحرارة يصاحبها ارتفاع في الرطوبة، خاصةً مع الأيام الأولى من الفصل، ومع هذه الأيام يلجأ غالبية المواطنين، خاصةً من العاملين في الزراعة، للقيام بأعمالهم عقب صلاة الفجر للانتهاء منها مبكراً.

درجة الحرارة في قنا.. 36 درجة الكبرى

سجلت درجة الحرارة في قنا، اليوم السبت، 36 درجة مئوية، بينما بلغ مستوى الرطوبة 35%، وبلغت سرعة الرياح 6 كيلومترات في الساعة، وجاء اتجاه الرياح جنوبية شرقية في معظم أوقات اليوم.

درجات الحرارة في قنا.. المحافظة تعلن الاستعداد للطقس المتقلب

واستعدت محافظة قنا لقدوم فصل الخريف، الذي عادةً ما يشهد تقلبات في درجات الحرارة، وغالباً ما يشهد سقوط أمطار، قد تصل إلى حد السيول في بعض مناطق المحافظة.

وأكد ديوان عام محافظة قنا، في بيان أصدره مؤخراً، أن المحافظة استعدت للموسم القادم من فصل الخريف، الذي يشهد سقوط أمطار تصل لحد السيول في بعض المناطق، خاصةً ناحية سلاسل جبال البحر الأحمر، من خلال تفعيل غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع كل الجهات المحلية وكل المديريات في المحافظة، وخاصةً التضامن والصحة والري وكل الجهات المعنية.

كما تستعد المحافظة بتنفيذ خطة التدريب المشترك «صقر 87»، لمجابهة الأزمات والكوارث، من خلال التدريب العملي على عدد من السيناريوهات المختلفة والمواقف الطارئة، وذلك في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل، بما يثبت جاهزية المحافظة في مجابهة الأزمات، وقدرة الأفراد على تنفيذ المهام في الوقت المناسب وبالكفاءة المطلوبة.