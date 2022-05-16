«شؤون التعليم» يحيل مقترحا بضم كليات التمريض للتوزيع الجغرافي لـ«الأعلى للجامعات»

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن أنّ المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، ناقش خلال اجتماعه الفترة الماضية، مقترحا بشأن إلغاء التوزيع الإقليمي لكليات التمريض، وإتاحتها في رغبات التنسيق ضمن التوزيع الجغرافي، على أن يُعرض المقترح على المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الأسبوع المقبل للبت فيه.

وقالت المصادر، إنّ كانت كليات التمريض كانت متاحة لأبناء المحافظة فقط، والحد الأدنى الخاص بها يتوقف على نسب القبول، ومع العام الجديد وتنسيق 2022 ستكون متاحة لجميع الطلاب، وفقا للحدود الدنيا التي ستتوقف عليها، وحسب نسب الإقبال، بعد إقرار المجلس، موضحة أنّ التعديلات تعد تغييرا على عدد من قواعد التنسيق.

تنسيق الجامعات 2022

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، أنّ المقترح يشمل كليات ومعاهد التمريض، والمعاهد الفنية الصحية، مشيرا إلى أنّ الهدف من القرار، التوزيع العادل بين جميع الكليات، وتوفير فرص الالتحاق للطلاب بالمحافظات الأخرى، واستيعاب الكوادر المتميزة من الطلاب بمختلف المحافظات.

تنسيق الكليات 2022

وكان المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أقر في اجتماعه الماضي عددا من الموضوعات المهمة، المتعقة باختبارات القدرات، حيث أقر المجلس تأجيل إجراء اختبارات القدرات لكليات سياحة وفنادق، لإعادة تقييم التجربة مرة أخرى، وإيجاد عدد من الموضوعات التي تسهم في الارتقاء بالاختبارات، ما يحقق الكفاءة والتميز في اختيار العناصر المتميزة من الطلاب.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعداداتها لتنسيق القبول 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتجهيز عدد من البرامج الدراسية المتميز، وإتاحتها أمام الطلاب بتنسيق الجامعات 2022.