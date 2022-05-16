الجامعات: الأسبوع المقبل.. انطلاق امتحانات التيرم الثاني بعدد من الكليات

تواصل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة إنهاء استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والتي من المقرر أن تنطلق خلال شهري يونيو ويوليو مع الالتزام بالمواعيد المقررة لبدء ونهاية الفصل الدراسي.

وأكدت مصادر بوزراة التعليم العالي والأعلى للجامعات أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات التيرم الثاني للعام الجامعي الجاري في عدد من الكليات بداية من الأسبوع المقبل للكليات ذات الكثافة الطلابية العالية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021

وأضافت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكليات لها الحق في تحديد الخريطة وشكل الامتحانات وفقاً للوائح العمل المنظمة لكل كلية، لافتا إلى أن الكليات التي ستبدأ الاختبارات الأسبوع المقبل هي الكليات ذات الكثافات الطلابية العالية، طبقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 بتجارة عين شمس

وتنطلق الأسبوع المقبل بكلية تجارة جامعة عين شمس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، وسط تطبيق كافة الإجراءات المشددة للوقاية من فيروس كورونا واتباع كافة الإرشادات الخاصة بتطبيق التباعد الاجتماعي بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

ومن ناحية أخرى، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي اجتماعه الدوري الأسبوع المقبل، لمناقشة كافة الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 والتأكيد على الخريطة الزمنية للتيرم الثاني.