استبعاد رئيسة تمريض مستشفى فارسكور وإحالتها للنيابة الإدارية بدمياط

قررت مديرية الصحة بدمياط استبعاد رئيسة التمريض بمستشفي فارسكور المركزى ومشرفة قسم الكلى الصناعي من عملهما وإحالتهما إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهما بشأن واقعة التوقيع لممرضة فى دفتر الحضور والانصراف الخاص بالمستشفى رغم من تغيب الممرضة وسفرها إلى خارج البلاد لمدة 45 يوما.

تفاصيل واقعة التوقيع لممرضة متغيبة

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الدكتور رضا الصديق مدير مستشفى فارسكور المركزى باكتشاف الواقعة وإخطار مديرية الشئون الصحية بدمياط للتحقيق.

وتبين من التحقيقات الأولية أن «س. م» ممرضة غادرت البلاد لمدة 45 يوما قضتها بالمملكة العربية السعودية، وعادت دون الحصول على موافقة جهة العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سفر الموظف دون إخطار جهة العمل، وقيام آخرين بالتوقيع بدفتر الحضور والانصراف بدلا منها، كما تم صرف راتبها وبدل العدوى والسهرات على الرغم من عدم تواجدها بمقر عملها.

استبعاد رئيسة التمريض بالمستشفى

وانتهت تحقيقات إدارة الشؤون القانونية بمديرية الشئون الصحية بدمياط إلى استبعاد استبعاد رئيسة التمريض بمستشفي فارسكور المركزى ومشرفة قسم الكلى الصناعى من عملهما واحالتهما إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهما بشأن واقعة التوقيع لممرضة فى دفتر الحضور والانصراف الخاص بالمستشفى، رغم تغيب الممرضة وسفرها إلى خارج البلاد لمدة 45 يوما من دون إخطار جهة العمل .

كما جرت إحالة الممرضة المذكورة للنيابة الادارية لقيامها بالسفر الى خارج البلاد دون موافقة جهة العمل.

استمرار الحملة القومية للتطعيم

وفى سياق متصل انطلقت امس أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال والتي تستمر حتى يوم الثلاثين من مارس الجاري بهدف تطعيم الاطفال من عمر 1 يوم الى عمر 5 سنوات بجرعة تنشيطية من طعم سابين الفموي للوقاية من مرض شلل الأطفال.

وتفقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور فرق التطعيم الثابة والمتحركة لمتابعة انتظام العمل بالحملة، حيث تتضمن الحملة عدد 156 فرقة تطعيم ثابته وعدد 824 فرقة تطعيم متنقلة و ذلك بهدف تطعيم جميع الأطفال الذين يتراوح عمرهم من يوم واحد إلى 5 سنوات من المصريين و غير المصريين على حد سواء.

وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة تطعيم ابنائهم لدعم جهازهم المناعي ووقايتهم من مرض شلل الاطفال وذلك في اطار خطه الدولة للمحافظة على الطفل.