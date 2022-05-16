لمنع الزحام.. توزيع المواطنين على مكاتب الإسماعيلية لـ تحديث بطاقات التموين

استقبلت مكاتب التموين الفرعية في مراكز وأحياء الإسماعيلية، عددًا من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد قرار وزير التموين بمد تحديث بطاقات التموين حتى نهاية يونيو المقبل.

وتردد عدد كبير من المواطنين بحسب مصادر مسؤولة في الإسماعيلية، على المكاتب الفرعية ومركز خدمة المواطنين في مديرية التموين بمنطقة الشيخ زايد صباح اليوم الاثنين.

عناوين المكاتب الفرعية

وتنتشر مكاتب التموين في مراكز وقري الإسماعيلية، إضافة إلى مكاتب التموين الرئيسية في أحياء الإسماعيلية، لتقديم خدمات تحديث بطاقات التموين حال وصول رسائل على البطاقات، وحددت مديرية التموين

وحددت المديرية داخل مدينة الإسماعيلية مركزًا لخدمة المواطنين بجوار ديوان عام المحافظة ومكاتب حي أول وثان وثالث الإسماعيلية لاستقبال، كما تستقبل مكاتب «نفيشة» و«الضبعية» و«عين غصين»، المواطنين، بالإضافة إلى المكاتب الرئيسية في المراكز والتي تشمل مكاتب «أبوصوير»، «القصاصين»، «التل الكبير»، «فايد»، «القنطرة شرق» و«القنطرة غرب».

كما تتواجد بعض المكاتب في قري الإسماعيلية، وتشمل مكتب السبع آبار الشرقية في أبوصوير والجزيرة الخضراء في القصاصين والمحسمة القديمة في القصاصين، ومكتب أبو عاشور في التل الكبير، ومكتب جلبانة، وشرق البحيرات في القنطرة شرق، ومكتب فنارة وأبو سلطان في مركز فايد، ومكتب أبو خليفة في القنطرة غرب.