أحمد الشامي عن علاقته بأعضاء فرقة واما: «تجاوزت الشغل»

قال الفنان أحمد الشامي، إنّ علاقته بأعضاء فرقة واما، المُمثلة في أحمد فهمي، ومحمد نور ونادر حمدي، تجاوزت علاقة زملاء عمل، إذ هناك ترابط شديد بينهم، على مدار 20 عامًا تقريبًا.

وأضاف أحمد الشامي، خلال ندوته في «الوطن»، «بعيدًا عن الغناء، فنحن نتواجد مع بعض طوال الوقت كأصدقاء قبل أي عمل»، كاشفًا عن سبب استمرارية الفرقة على مدار تلك السنوات عكس بعض الفرق الغنائية الأخرى، بقوله: «أعتقد أنّ وجودنا على الشاشة أغلب الوقت سبب رئيسي وراء ذلك».

أبرز ما يميز فرقة واما

وأوضح أحمد الشامي، أنّ أبرز ما يُميز فرقة واما: «أنّ كل فرد منّا يعمل في مجالٍ فني آخر بجانب الغناء، سواء كان في التمثيل أو تقديم البرامج أو حتى التوزيع، فطوال الوقت نتواجد في السوق وعبر الشاشات، وأعتقد أنه طالما يُشاهدنا الناس سواء في الغناء أو دون غير ذلك، فذلك أسهم في وجود واما حتى الآن».

وأشار إلى رغبته في عدم الغناء بعيدًا عن فرقة واما، قائلًا: «أغني في الفرقة فقط، أو التمثيل، فأنا حريص على التركيز في ذلك الجانبين فقط».

تفاصيل مشاركة أحمد الشامي في موسم رمضان 2022

يذكر أنّ أحمد الشامي، شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل دايما عامر، إذ جسد شخصية «مستر شريف»، أستاذ الرسم بمدرسة رؤية الخاصة، التي تنقسم لـ«ناشونال وإنترناشونال».

مسلسل دايما عامر، من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، ميرنا نور الدين، سام عادل، لمى كتكت، شروق الشريف، ومن تأليف أيمن سليم، ومن إخراج مجدي الهواري.