أحمد الشامي في ضيافة «الوطن» اليوم احتفالا بنجاحه في مسلسل «دايما عامر»

يحتفل الفنان أحمد الشامي، اليوم، بالنجاح الذي حققه في السباق الرمضاني المنقضي، في ندوة خاصة بجريدة «الوطن»، للحديث عن كواليس مسلسله، والنجاح الذي حققه من خلال مشاركته.

تفاصيل شخصية أحمد الشامي في مسلسل «دايما عامر»

شارك الفنان أحمد الشامي في مسلسل «دايما عامر»، إذ جسد خلال أحداث العمل، شخصية «مستر شريف»، أستاذ الرسم بمدرسة رؤية الخاصة، التي تنقسم لـ«ناشونال وإنترناشونال»، وينشب صراع بين طلاب المدرسة من جانب، والمدرسين من جانب آخر، وتتطرق الأحداث إلى طرح بعض الأزمات النفسية منها التنمر، وقصص الحب المستحيلة، ووقوع طالبات في غرام أساتذتهن.

أبطال مسلسل «دايما عامر»

شارك في بطولة مسلسل «دايما عامر» مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، سام عادل، لمي كتكت، شروق الشريف، من تأليف أيمن سليم، ومن إخراج مجدي الهواري.

أحداث مسلسل «دايما عامر»

دارت أحداث المسلسل، حول انتحال الفنان مصطفى شعبان الذي يجسد شخصية عامر، شخصية دكتور تربوي للدخول إلى مدرسة الرؤية والعمل بداخلها بعدما يتفق مع صديقه لطفي سكرتير مديرة المدرسة زهرة وينجح في الحصول على ثقة وحب الناس من حوله ولكنه يُخفي شئ ما عن الجميع.

رحلة أحمد الشامي الفنية

يذكر أن أحمد الشامي مطرب وممثل مصري، شارك في تأسيس فريق واما الغنائي عام 1999، كذلك أصدر عدة أغاني منفردا، شارك في فيلم «ساعة الانتقام» عام 1998، ثم عاد واقتحم مجال التمثيل عام 2009 من خلال المشاركة في فيلم «الأكاديمية»، لتتوالى أعماله بعدها والتي من أبرزها «فض اشتباك، اسم مؤقت».