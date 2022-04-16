أحمد الشامي: «غيرت ميولي الزملكاوية وأصبحت أهلاويا متعصبا»

كشف الفنان أحمد الشامي، عن ميوله الكروية، موضحًا أنه في بداية حياته كان يعيش في ألمانيا، وعندما عاد إلى مصر أقنعه شقيق والدته بتشجيع نادي الزمالك، ولكن مع الوقت، انضم للنادي الأهلي، ولعب ألعاب قوى فيه وأصبح أهلاويًا متعصبًا.

وأكد «الشامي»، أنه محب للغاية للدوري الإنجليزي، لكن انتمائه الأوروبي للاعبين أكثر من الأندية، فهو يُشجع محمد صلاح اللاعب المصري في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وكذلك ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جرمان، ونيمار، لاعب الفريق ذاته.

لا يستمتع بمشاهدة المباريات في الاستاد مثل التلفزيون

وأضاف «الشامي»، خلال استضافته في برنامج «جون مشترك»، الذي يُذاع عبر أثير راديو «نجوم أف إم»، أنه لا يستمتع بمشاهدة المباريات في الاستاد مثل التلفزيون، لكنه يحب الأجواء فقط في الاستاد، كما أنه يشجع منتخب ألمانيا في كأس العالم، وفي أول ذهاب له للاستاد كانت هناك مباراة للزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي، موضحًا أن أحسن لاعب في تاريخ مصر بكل المقاييس والأرقام هو محمد صلاح، لكنه يحب لاعبين آخرين مثل: أحمد الكأس، وعلي ماهر وحسام وإبراهيم حسن، وهاني رمزي، الذي يعتبر.

أفضل لاعب في مصر حاليا هو محمد مجدي أفشه وشيكابالا

وأوضح الفنان أحمد الشامي، أن أفضل لاعب في مصر حاليًا هو محمد مجدي أفشه وشيكابالا، وأفضل حارس مرمى هو محمد الشناوي، وأفضل مدرب هو علي ماهر، معربًا عن أمنيته بانتقال أحمد فتوح من الزمالك إلى الأهلي.

وعلى المستوى العالمي، قال إنه يميل لكريستيانو رونالدو بسبب قوته في الملعب، كما يحب مارادونا وهو أيقونة.