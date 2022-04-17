أحمد الشامي يكشف كواليس مسلسل دايما عامر: سعيد بإشادة وزير التعليم

قال الفنان أحمد الشامي، إن ردود الفعل جاءت إيجابية على مسلسل دايما عامر، مع مصطفى شعبان ولبلبة وعمرو عبد الجليل، موضحًا أنه سعد بإشادة الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، بالمسلسل والفكرة التي يتناولها.

كواليس متنوعة أثناء التصوير

وأضاف «الشامي»، خلال لقاء مع إذاعة «9090» مع الإعلامية غدير حسان، أن كواليس تصوير المسلسل بها الكثير من الضحك، ودائمًا ما كان يسود «اللوكيشن» جو أخوي، خاصة وأن المجموعة عبارة عن أصدقاء، وسافروا مع بعض لتصوير المسلسل، وهذا خلق جوًا من الألفة بينهم، بحسب قوله.

السفر إلى عدة محافظات لتصوير المسلسل

وأوضح الفنان أحمد الشامي، أن يوم التصوير يكلف الكثير، لذا يحرص المنتج على تصوير أكبر كم في ساعات متواصلة، وقد سافر فريق العمل لعدة محافظات من أجل تقديم مشاهد أفضل تخدم السياق الدرامي حيث سافروا إلى الغردقة ثم الأقصر وأسوان.

دوره في المسلسل

وأكد الفنان أحمد الشامي، أنه في الواقع يدرس في الجامعة مادة الموسيقى، ولكنه في المسلسل يظهر كمدرس لمادة التربية الفنية، مبينًا أن المخرج كان متعاونًا معه، مشيرًا إلى أن البيوت المصرية مرت بكل المشكلات والأحداث التي جسدها المسلسل.

وأضاف «الشامي» أنه سيكون له دور في مسلسل الرواية الفترة المقبلة، من بطولة المطرب أحمد فهمي، موضحًا أن فرقة «واما» انتهت من تجهيز أغنية جديدة، وسيتم طرحها قريبًا، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، ولكن بسبب ارتباط أبطال الفرقة بعدة أعمال درامية تم تأجيل طرح الأغنية، متابعًا: «هنطرحها مع أول السيزون، وكل سنة وكل الناس طيبة ورمضان كريم».