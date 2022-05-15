أحمد الشامي: لا أفضل التعاون مع مطرب خارج أعضاء فرقة واما

كشف الفنان أحمد الشامي عن سبب عدم طرحه لأغاني سينجل، أو تعاونه مع مطرب من خارج أعضاء فرقة واما.

أحمد الشامي: ابتديت مع واما.. والناس متعودة عليا في الحتة دي

وقال أحمد الشامي خلال ندوته في «الوطن»، إنه لا يفضل التعاون مع مطرب آخر خارج اعضاء فرقة واما، مشيرا إلى أنه إذا عرض عليه الدويتو مع مطرب سيكون مع فرقة واما.

وأضاف الشامي أنه لا يفضل في الوقت الحالي، طرح أغاني سينجل الفترة المقبلة موضحا: «أنا ابتديت مع واما، والناس متعودة عليا في الحتة دي، لو فكرت أغني لوحدي دلوقتي هستني طابور طويل».

مشروعات أحمد الشامي الفنية المقبلة

وكشف أحمد الشامي عن مشروعاته الفنية المقبلة، قائلا إنه يستعد لاستكمال تصوير مسلسله الجديد «الراوية»، والذي تعاقد عليه مؤخرا، ويجمعه بعدد كبير من الفنانين، منهم أحمد فهمي، محمود عبدالمغني، أيتن عامر، شيري عادل، ثراء جبيل، عايدة رياض.

نجاح أحمد الشامي في دراما رمضان

وحقق أحمد الشامي نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «دايما عامر»، الذي عرض داخل السباق الرمضاني المنقضي، بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، ميرنا نور الدين، سام عادل، لمى كتكت، شروق الشريف، ومن تأليف أيمن سليم، ومن إخراج مجدي الهواري.

جسد أحمد الشامي خلال أحداث مسلسل «دايما عامر»، شخصية «مستر شريف»، أستاذ الرسم بمدرسة رؤية الخاصة، التي تنقسم لـ«ناشونال وإنترناشونال».