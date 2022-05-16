رئيس «مياه الإسكندرية»: حملات على مدار العام لتوعية النشء بترشيد الاستهلاك

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، إنّ الشركة تنفذ حملات توعوية على مدار العام بغرض تعريف النشء وكل مواطن مصري، بأهمية المياه وترشيد الاستهلاك، موضحا أنه «امتدادا ليوم المياه العالمي الذي نفذناه منذ شهرين ومستمرون في الأنشطة التوعوية، نفذنا يوما توعويا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتعريف النشء من مدارس مختلفة بأهمية المياه وترشيد الاستهلاك عن طريق ألعاب صغيرة».

تعريف النشء بتأثير التغيرات المناخية

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية ليندا عبداللطيف: «نستهدف تعريف النشء بتأثير التغيرات المناخية وتشجيع كل مواطن على ترشيد الاستهلاك للحفاظ على المياه لجيلنا والأجيال القادمة، وهناك برنامج مستديم للوصول إلى جميع طلاب المدارس والجامعات والعاملين بالمنشآت الحكومية وفي الصيف نلجأ إلى النوادي ونقابل المصطافين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب والحفاظ على شبكات الصرف الصحي بعدم إلقاء مخلفات فيها».

ضرورة توعية الأجيال الصغيرة والنشء بأهمية المياه

من جانبه، أكد السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، ضرورة توعية الأجيال الصغيرة والنشء بأهمية المياه وبخاصة أن العالم يعاني من ندرة منها في ظل وجود مشكلات مناخية، ومن ثم، تبرز الحاجة إلى بداية التوعية من سن مبكرة من خلال أنشطة تربوية والكثير من الألعاب والترفيه لتنمية الوعي، مشددًا على أنه يجب أن يتم معالجة تلك القضايا، لأننا نحن وأطفالنا بعد ذلك بالطبع سيكون لزاما علينا أن نتعامل مع هذه الأمور، فالبداية المبكرة تؤدي إلى نتائج أفضل.