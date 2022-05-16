موعد الاختبارات التحريرية بشركة المياه للتعيين في 3 تخصصات

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أنه تقرر عقد الاختبار التحريري لوظيفة «كيميائي - محاسب - محامي» بفروع الشركة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لشغل هذه النوعية من الوظائف يوم الخميس المقبل الموافق التاسع عشر من شهر مايو الجاري 2022 طبقا لكشوف الأسماء المعلنة.

عقد الاختبار التحريري للوظائف على 3 لجان

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إلى أنه سيتم عقد الاختبار التحريري لوظيفة «كيميائي - محاسب - محامي» بفروع الشركة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 علي 3 لجان يوم الخميس المقبل الموافق التاسع عشر من شهر مايو الجاري 2022 بمحطة مياه الملاحية بمدخل مرور سالم بطنطا الأولي منها الساعة التاسعة صباحا للمتقدمين لشغل وظيفة «كيميائي» واللجنة الثانية في تمام الساعة الحادية عشر صباحا للمتقدمين لشغل وظيفة «محاسب» واللجنة الثالثة في تمام الساعة الواحدة ظهرا للمتقدمين لشغل وظيفة «محامي».

لن يسمح بدخول الاختبارات التحريرية دون اتخاذ الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه لن يسمح للمتقدمين دخول الاختبار التحريري لوظيفة «كيميائي - محاسب - محامي» بفروع الشركة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وارتداء كمامة والتباعد والحفاظ على إجراءات الأمن والسلامة.

المستندات المطلوبة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المتقدمين للاختبار التحريري للوظائف، بإحضار صورة شخصية حديثة إضافة إلى بطاقة الرقم القومي سارية وإحضار صورة منها مع إحضار قلم جاف.