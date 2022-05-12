إطلاق حملات توعية بأهمية مياه الشرب النقية في الدقهلية

أطلقت جمعية الأورمان حملات توعية حول أهمية مياه الشرب النقية بمحافظة الدقهلية، من خلال عدة حملات إلكترونية تستهدف التوعية بأهمية مياه الشرب النقية النظيفة، ونشر وتعريف المواطنين بحجم سلوكيات الحفاظ على مياه الشرب.

وجري تركيب 19525 وصلة مياه نقية للأسر الأولى بالرعاية، في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الدقهلية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الهدف من الحملة تركيب وصلات مياه شرب نقية وهو ما يوفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، وذلك من خلال تحفيز وتشجيع المواطنين على التبرع لتركيب أكبر عدد من وصلات المياه ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف «شعبان»، في بيان، أن الأسر المستفيدة تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة، وذلك وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

التبرع بسهم وصلة المياه 250 جنيها

وأشار «شعبان» أن المواطن يستطيع المشاركة من خلال التبرع بسهم وصلة المياه 250 جنيها، أو على أقساط ممتدة تصل لمدة 15 شهرا، بمبلغ 360 جنيها شهريا بدلا من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيه.

وأوضح «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة الدقهلية، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وتمكنت جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة من تركيب 19525 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.