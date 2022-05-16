تعرف على الموقف التنفيذي للجامعات التكنولوجية الجديدة

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، نسب ومعدلات التنفيذ للجامعات التكنولوجية الجديدة بالمحافظات المختلفة، تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كافة تجهيزاتها تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الإسراع في معدلات التنفيذ للجامعات.

وأوضح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي معدلات التنفيذ كالآتي:

** جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية:

- تبلغ مساحة المشروع 49.657 م2 بقيمة تقديرية 459.2 مليون جنيه

- تصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 70%

- تضم الجامعة البرامج الأكاديمية «تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا السكك الحديد- تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية».

** جامعة الغربية التكنولوجية:

- تبلغ مساحة المشروع 10000م2 بقيمة تقديرية 251.2 مليون جنيه

- تصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 89%

- البرامج الأكاديمية: «تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج – تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج - تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة - تكنولوجيا الصناعات المعدنية - - تكنولوجيا الصباغة وتجهيز المنسوجات - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية».

** جامعة برج العرب التكنولوجية:

- تبلغ مساحة المشروع 42000م2 بقيمة تقديرية 387.5 مليون جنيه

- تصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 94%

- البرامج الأكاديمية: «تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - التخصصات الصحية - - تكنولوجيا الصناعات الغذائية -تكنولوجيا السكك الحديد».

**جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية:

- تبلغ مساحة المشروع 65.100 م2، بقيمة تقديرية 387.5 مليون جنيه

- نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 80%

- البرامج الأكاديمية «تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية - تكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث- تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - التخصصات الصحية».

** جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

- تبلغ مساحة المشروع 70.140 م2، بقيمة تقديرية 570 مليون جنيه

- نسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 73.3%

** البرامج الأكاديمية «تكنولوجيا الصناعات الخشبية-تكنولوجيا النقل البحري والموانئ - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر».

** جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية:

- تبلغ مساحة المشروع 130.368م2، بقيمة تقديرية 543 مليون جنيه.

- نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 83%

- البرامج الأكاديمية «تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر- تكنولوجيا الصناعات الخشبية».