«التعليم العالي»: 60% من التدريس داخل الجامعات التكنولوجية يتم عن طريق المصانع

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب رئيس وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية الجديدة التي جرى تنفيذها تتكون من شقين أساسيين هما الجانب الأكاديمي والجانب الصناعي، وهما بمثابة ركيزتين لبدء الدراسة بأي جامعة، مشيرًا إلى أن كل جامعة تكنولوجية لها شريك صناعي قومي في المنطقة الموجودة بها.

عمليات التدريس داخل المعامل بالجامعات التكنولوجية

وأضاف نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التعليم العالي بشأن مستقبل الجامعات التكنولوجية تحت عنوان «أهمية التعليم التكنولوجي في المستقبل لتوفير الوظائف المناسبة للخريجين»، أن 60% من عمليات التدريس داخل المعامل بالجامعات المصرية التكنولوجية في المحافظات، تتم عن طريق المصانع القومية الشريكة.

افتتاح 6 جامعات تكنولوجية جديدة

أوضح «عاشور»، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بصدد افتتاح 6 جامعات تكنولوجية جديدة خلال العام الدراسي المقبل في 6 محافظات إقليمية، مشيرًا إلى أن المناطق المنشأ بها الجامعات لها دور في دعم الجامعات التكنولوجية من خلال تدريب الطلاب، وتوفير فرص عمل للطلاب داخل المصانع بعد التخرج.

وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية جاءت لخدمة خطة الدولة المصرية التنموية مصر 2030، مؤكدا أن الجامعات منتظمة في الدراسة دون رصد أي مشكلات بشأنها مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19؛ تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.