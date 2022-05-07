فتح باب التقديم لمنحة تأهيل الشباب من معهد تكنولوجيا المعلومات.. اعرف الشروط

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات والبنك العربي الإفريقي الدولي، فتح باب التقديم لمنحة الدفعة الثانية، في إطار البرنامج التدريبي المشترك لتأهيل الشباب، في تخصص MEARN Development، ما جعل الكثيرمن الشباب الراغبين في الحصول على تلك المنحة بتسائلون عن التفاصيل الكاملة لها.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل المنحة المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات للشباب، والشروط المطلوبة وكيفية الاشتراك في المنحة، والتي جاءت كالتالي:

تخصصات منحة تأهيل الشباب من معهد تكنولوجيا المعلومات

- يتم تنظيم المنحة والبرنامج في مقر المعهد وأيضًا عبر الإنترنت.

- يتضمن البرنامج تخصص ES.Next- تصميم لغة البرمجة JavaScript وأنماطها المعمارية.

- ويتضمن البرنامج أيضا لغة GraphQL لمعالجة البيانات المفتوحة المصدر لواجهات برمجة التطبيقات

- يتضمن البرنامج اختبار وحدة JavaScript وعملية TDD لتطوير البرمجيات الخاصة بها.

- يتعلم المشترك من خلال المنحة أساسيات تصميم المواقع الإلكترونية السريعة الاستجابة.

- يتعلم المشترك ايضا إطار عمل React Native البرمجي المفتوح المصدر لواجهة المستخدم.

- يتيح البرنامج للمشترك فرصة تعلم أساسيات التشفير الآمن وأساسيات مجموعة أدوات Docker لتطوير البرمجيات ونظام Kubernetes لتشغيل التطبيق.

الشروط المطلوبة للاشتراك في منحة تأهيل الشباب

- يحب أن يكون المتقدم للمنحة الخاصة بتأهيل الشباب من خريجي إحدى الجامعات المصرية.

- يجب أن يكون المتقدم للمنحة حديث التخرج من دفعات 2012 وحتى 2021.

- يجب أن يكون المتقدم للاشتراك فيالمنحة حاصل على تقدير جيد أو أعلى.

- يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلات الشخصية في فرع المعهد بالقرية الذكية.

وعلى الراغبين في التقديم للمنحة الدخول إلى الموقع من هنا، وتسجيل البيانات الخاصة بالراغب في الاشتراك.