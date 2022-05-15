ضبط 42 شيكارة دقيق معبأ بها «كاوتش» وخشب في مخبز بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، اليوم الأحد، حملة مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط مخبز تصرف في 42 شيكارة دقيق

وأسفرت الحملات عن ضبط مخبز بقرية زهرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، قام بالتصرف في 42 شيكارة دقيق بلدي مدعم ووضع خشب وكاوتش بدل الدقيق لإخفاءه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ، على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة وسلامة وأقوات المواطنين.

كما أسفرت الحملة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عن ضبط سيارة محملة بـ40 شيكارة دقيق مدعم بكمين كفر الدوار قبل خروجها من المحافظة، وتم مصادرة الدقيق والتحفظ عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

تحرير 10 محاضر تموينية في شبراخيت

ونفذت إدارة تموين مركز شبراخيت، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 10 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعرضهم منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

كما شنت إدارة تموين مركز دمنهور، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ القرارات اللازمة حيال المخالفين، وتشهد المحافظة حملات رقابية مكثفة على مدار الساعة.