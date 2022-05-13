«الداخلية» تضبط 177 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (177 قطعة سلاح ناري بحوزة 149 متهمًا).. وذلك على النحو التالي:

(16) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(20) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(134) فرد محلي.

(188) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

ضبط (192) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86367) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي:

(354) حكم جناية.

(27018) حكم حبس جزئي.

(4648) حكم حبس مستأنف.

(42613) حكم غرامة.

(11734) مخالفة.

سقوط تشكيلين عصابيين

في مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (4) متهمين، ارتكبوا 18 حادثًا متنوعًا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (205) قضايا مخدرات.. ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (150,230 كيلوجرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (15,565 كيلوجرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,172 كيلوجرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,335 كيلوجرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,093 كيلوجرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (885 جرامًا).

كمية من مخدر الشابو وزنت (247 جرامًا).

كمية من مخدر الآيس وزنت (198 جرامًا).

عدد (2466) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (29) متهمًا.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهمًا.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (189) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة السيارات المُبلغ بسرقتها: ضبط متهمين أرشدا عن (16) سيارة مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21026) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (11) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.