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ضبط 6 أطنان مواد غذائية في حملات تموينية بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
01:57 م | الأحد 15 مايو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت لجان التفتيش التابعة لمديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة المخالفين من التجار، حيث تمكنت الحملات من ضبط 6 أطنان من المواد الغذائية والمنتجات، كما تم ضبط كمية من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في ضربة قوية جديدة للفاسدين.

حملات تموينية مكثفة علي الأسواق والمحال التجارية

قال مصدر مسؤول في مديرية التموين بمحافظة المنوفية، إنه تم ضبط 6 أطنان من المواد الغذائية ضمن الحملات المستمرة التي تشنها مديرية التموين لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار وضبط الأسواق في ظل توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الذي شدد علي التواجد الميداني والانسيف بين كافة الجهات التنفيذية لضبط الأسعار والأسواق.

أضاف المصدر المسؤول في مديرية التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الحملات مستمرة وفق توجيهات الدولة، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية تشهد تنسيقا كبيرا بين التموين والصحة والطب البيطري ومجالس المدن والوحدات المحلية لضبط الأسعار في الأسواق، ومنع التلاعب في المنتجات، فضلا عن منع استغلال جشع التجار.

استمرار توريد القمح في صوامع المنوفية

على صعيد آخر، تواصل الصوامع والشون في محافظة المنوفية، استقبال الآلاف من أطنان القمح التي تم حصادها ويتم توريدها من قبل التجار والمزارعين، حيث تستقبل المنوفية ما يزيد عن 5 آلاف طن يوميا من القمح في كافة الصوامع والهناجر المعدة لاستقبال موسم القمح تحت إشراف مسؤولي مديرية التموين في المنوفية.

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