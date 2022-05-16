وكيلا مجلس الشيوخ: إعداد قانون لدعم الابتكار والإبداع التكنولوجي ضرورة

شدد كل من وكيلي مجلس الشيوخ خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم لمناقشة طلب المناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار وريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين على ضرورة مراجعة القوانين التى تخدم هذه المنظومة.

طالب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الحكومة بإعداد قوانين حاكمة وتشريعات تحقق الهدف الأساسي من إنشاء مركز الإبداع والابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والذي من أهم أهدافه دعم الابتكار لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات.

وأشار وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى، وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، إلى أنه لا يتصور أننا نؤسس لجمهورية جديدة وهذه الجمهورية تواكب كل ما هو مستحدث ولا نكون معها على خط سواء.

التكنولوجيا أصبحت إحدى وأخطر وسائل حروب الجيل الرابع

وقال إن العالم بأكمله يواجه مشكلة التطور السريع في التكنولوجيا وأصبحت التكنولوجيا إحدى وأخطر وسائل حروب الجيل الرابع ومن أشرس الحروب ومن أخطر الأسلحة وهي التكنولوجيا التي تتطور بشكل مخيف، لافتا إلى ضرورة إعداد قانون منظم لعملية الابتكار، وهذه كارثة أنه لا يوجد قوانين تقود التقدم بدون قوانين حاكمة نكون أمام أهداف بلا مقومات.

وأكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن غرفتي البرلمان سواء النواب أو الشيوخ، لا يمكنهما أن تتقاعسا عن العمل على إصدار القوانين اللازمة لتوفير بنية تشريعية من شأنها تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ومساندة القائمين عليها، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.

وأشارت خلال الجلسة العامة اليوم لاستيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، إلى الحاجة لوعي جديد لدى الشباب المصري وتنمية روح المغامرة والابتكار لديه ومساندته في اتخاذ خطوات جريئة للإقدام على العمل المعتمد على الابتكار والريادة.

التركيز على إعادة بناء الإنسان المصري

وقالت: إننا بحاجة إلى التركيز على إعادة بناء الإنسان المصري، وهي الفكرة التي باتت الشغل الشاغل للجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي من دونها لا جدوى حقيقية من تيسير الإجراءات وتقديم التسهيلات وتنويع مصادر التشجيع للشباب على المخاطرة وتحمل مسؤولية تنفيذ الابتكارات الجديدة وتحويلها إلى خدمات وصناعات ومنتجات تقدم قيمة مضافة للاقتصاد القومي.