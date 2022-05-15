«مياه الإسكندرية»: استخدام التكنولوجيا الحديثة في محطات الصرف للحفاظ على البيئة

تفقد اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية، والمهندس إبراهيم منصور رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية للمشروع الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية «رفع كفاءة محطة التنقية الشرقية» بهدف تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، كما يهدف إلى تحسين الوضع البيئي من خلال الحد من التلوث وتقليل الروائح الناتجة من المحطة، وذلك بتقليل نسبة 30% من حجم الحمأة المنتجة واستخدام تجفيف الحمأة المهضومة في أكثر من استخدام، ومنها توليد الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة، ويتكون المشروع من 4 هواضم عملاقة سعة 16 ألف متر مكعب، وخزان لاستقبال الحمأة وخزان لتخزينها ومبنى التوزيع وخزانين للغازات ووحدة لمعالجة الغازات الحيوية ومبنى لتوليد الكهرباء من الغازات الحيوية.

بدء المشروع في أكتوبر 2017 بتكلفة إجمالية 95 مليون يورو

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان، إلى أنه تم إسناد المشروع إلى الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وينفذ المشروع اتحاد بين شركتي المقاولون العرب وشركة سويز، لافتا إلى أنه تم بدء المشروع في أكتوبر 2017 بتكلفة إجمالية حوالي 95 مليون يورو تتحملها الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

استخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا البناء في المشروع

وأضافت أنه تم استخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا البناء في المشروع كالشَّدات المنزلقة والخرسانات غير المُنفذة للهواء.

وأشارت إلى أن المشروع الجديد سوف ينتج عنه العديد من التأثيرات الإيجابية لا سيما انخفاض نسبة رواسب مياه الصرف الصحي المنتجة بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 35%، بالإضافة إلى توليد الطاقة التي تتراوح ما بين 110 آلاف إلى 160 ألف كليووات/ ساعة في اليوم الواحد من الغاز الحيوى المنتج من خلال معالجة رواسب مياه الصرف الصحي، ما يتيح للمحطة تحقيق اكتفائها الذاتي من الطاقة بنسبة ما بين 60 إلى 70 %.

تستوعب 50% من حجم مياه الصرف

ومن ناحيته، قال المهندس إبراهيم منصور، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إن المحطة تستوعب 50% من حجم مياه الصرف بمدينة الإسكندرية، معبرا عن الشكر للوكالة الفرنسية على تعاونها مع الشركة.

وأكد اللواء محمود نافع على أهمية محطة التنقية الشرقية التي تستقبل ما يقرب من 50% من كمية الصرف الصحي بالمحافظة عن طريق محطات الرفع وإنها تخدم ما يقرب من 4 ملايين نسمة، وعلى الأثر المهم والكبير للمشروع على البيئة والمواطن السكندري.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بالمحطات

وأشار إلى مشروعين مهمين جارٍ العمل عليهما حالياً وهما مشروع محطة معالجة شرق المدينة ومشروع رفع كفاءة محطة التنقية الغربية، وأكد على أهميتهما، مطالبا بتنفيذ نفس التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة حالياً في محطة التنقية الشرقية للحفاظ على البيئة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بالمحطات.