الإعدام لمتهم والمؤبد لآخر بتهمة قتل مواطن لسرقة سيارة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، منذ قليل، بمعاقبة متهم بقتل شخص لسرقة سيارة كان يستقلها، بالإعدام شنقًا، كما قضت بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد والثالث بالسجن 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين محمد أحمد السيد، وسامي زين العابدين عبده، والوليد حسين مكي.

سطو مسلح على شخصين ومقتل أحدهما

تحمل القضية رقم 2577 لسنة 2020 جنايات ثان العاشر من رمضان والمقيدة برقم 2351 لسنة 202 كلي جنوب الزقازيق، حيث اتهمت النيابة العامة فيها كلاً من «صلاح. ح» 29 عامًا، سائق، مقيم في قرية وادي الملاك بالتل الكبير بالإسماعيلية، و«منصور. أ»، 21 عامًا، مزارع، مقيم في نفس القرية، و«حسن. ح»، 20 عامًا، سائق، مقيم في نفس القرية، بقتل المجني عليه «أحمد. ع» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أطلق الأول عليه عيارًا ناريًا وذلك لسرقة سيارة كان يستقلها وشخص آخر.

محاولة المجني عليه التصدي للجناة

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه كان يستقل سيارة ملاكي برفقة شخص آخر وأثناء سيرهما بطريق عام بدائرة قسم ثاني العاشر من رمضان قام المتهمون باعتراض طريقهما لسرقة السيارة المملوكة لزوجة الشخص الثاني، وفي أثناء محاولة المجني عليه التصدي لهم ورفضه الامتثال لأمرهم بالابتعاد عن السيارة، قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري عليه، ما أدى لوفاته في الحال متأثرًا بإصابته كما هددوا الشخص الآخر، كما تبين أن الجناة تمكنوا من سرقة السيارة وهاتف محمول ورخصتي قيادة كانتا بداخل السيارة ولاذوا بالفرار.

تم تشكيل فريق أمني وتوصلت الجهود إلى أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، وألقت الشرطة القبض عليهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها.