وكيل مجلس الشيوخ تطالب بحل مشكلة تقنين الأراضي الزراعية

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أنّ هناك عددًا من الإشكاليات التي تتعلق بتقنين ملكية الأراضي الزراعية، ومن بينها افتقاد التيسيرات المطلوبة والتي من شأنها أن تُسهم في تحقيق التنمية الزراعية، وهي إحدى أهم أعمدة التنمية المستدامة إلى جانب الصناعة والسياحة والاتصالات وغيرها.

تقنين ملكية الأراضي الزراعية

جاء ذلك خلال التعقيب على طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمقدم من النائب عبدالسلام الجبلي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم.

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ إلى أنّ ثمة معاناة واضحة من إجراءات، أقل ما توصف به أنها بالغة التعقيد، وتتطلب تواصلًا مع عدد من الهيئات والجهات وتحتاج رسوم وموافقات مرهقة.

واستطردت وكيل مجلس الشبوخ قائلة، إنّه مثلما تمثل المشكلة عبئًا على المواطن فهي تمثل أيضا عبئًا كبيرًا على الهيئات والجهات الحكومية التي يطلب منها التدخل للحصول على الموافقات، والتي ربما لا يكون لها أدنى صلة بالموضوع في بعض الأحيان.

إجراءات التقاضي تمثل عبئًا على المواطنين

وأشارت إلى أنّ إجراءات التقاضي التي قد يلجأ لها بعض المواطنين للحصول على حقهم المشروع هي تمثل عبئًا إضافيًا على المحاكم وعلى القضاة الذين هم مثقلون بالعمل في آلاف القضايا الأخرى.

وقالت إنّ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لا يدخر جهدا في تحقيق خطة النهوض بالسياسة الزراعية بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة للتنمية المستدامة في جميع القطاعات.

وطالبت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بسرعة وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع مثل هذا الموقف الضاغط، ورفع هذا العبء الكبير عن كاهل المتعاملين مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.