حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 17-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، عن توقعاتها لمولود برج الأسد اليوم، موضحة أنّ حظ اليوم يشير إلى أنّ مولود هذا البرج سيعاني من بعض التشويش والارتباك، بسبب الضغوط الكثيرة التي تعرض لها مؤخرا على الصعيد المهني والاجتماعي، ما يؤثر عليه بشدة، لكن الأفلاك تبشرك ان القمر موجود اليوم فى برجك، وهذا ما سوف يقدم لك الكثير من الدعم الذى تحتاج اليه، مهنيا وعاطفيا واجتماعيا، كما سيحسن كثير من حالتك النفسية.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

وأكدت خبيرة الأبراج، أنّ الأفلاك ستكون داعمة اليوم لـ مولود برج الأسد، رغم الضغوط الأخيرة التي تعرض لها، واليوم سيكون منطلقا، ما يجعله محل أنظار الجميع، كما يجد الدعم من جميع من حوله، الذين يتمنون صحبته، وفق حظك اليوم

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وتحذرك خبيرة الفلك، من التشويش الذي يتعرض له مولود برج الأسد، لكنها أكدت أنّ القمر اليوم موجود في منزل الحب، ما يمد مولود هذا البرج بالنشاط والحيوية بالطاقة العاطفية المبهرة.