بوتين يعزي قادة الإمارات في وفاة خليفة بن زايد: صاحب إنجازات باهرة

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لقادة دولة الإمارات، في وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

بوتين يبعث برقيتي عزاء لولي عهد أبوظبي وحاكم دبي

وأكدت الرئاسة الروسية «الكرملين»، في بيان، أن بوتين بعث اليوم الجمعة، برقيتي عزاء إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، في وفاة رئيس دولة الإمارات، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأشار «بوتين» في البرقيتين إلى أن مرحلة بالغة الأهمية في تاريخ أبوظبي والإمارات العربية المتحدة عموما مرتبطة باسم الشيخ خليفة، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تميزت بإنجازات باهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية، وفقًا لبيان الرئاسة الروسية.

بوتين: الشيخ خليفة بذل كثيرًا من الجهود لتعزيز علاقات روسيا والإمارات

وأكد الرئيس الروسي أن الشيخ خليفة بذل كثيرًا من الجهود لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون البنّاء بين كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة.

وطلب «بوتين» من ولي عهد أبو ظبي وحاكم دبي، نقل أخلص تعازيه إلى أهل وأقارب المرحوم والشعب الإماراتي عمومًا.