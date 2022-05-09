إعفاء الفنانين من الضرائب حال ظهورهم مجانا فى البرامج التليفزيونية

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا، بشأن تعاملها مع مصلحة الضرائب المصرية، لتوضيح موقف فرض ضرائب على أعضائها، حال ظهورهم فى برامج تليفزيونية، أو المشاركة في أعمال درامية دون مقابل.

الضرائب: إعفاء الفنانين من الضرائب من البرامج المجانية

جاء نص البيان كالتالي: «تهدي مصلحة الضرائب المصرية خالص تحياتها لكم، ولجميع أعضاء نقابة المهن التمثيلية والعاملين بها، وأرق التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وبشأن المعاملة الضريبية للأعمال التى يؤديها الفنانون بدون مقابل، نتشرف بالإحاطة، بأنه بناء على ما أستقر عليه الرأي، وفقا لمحضر اللجنة التشريعية بوازة المالية، المؤرخ 17 أبريل 2022، والمعتمد من الدكتور وزير المالية، بتاريخ 19 أبريل 2022، فان الأعمال التي يؤديها الفنانون عن طريق الظهور فى بعض البرامج التلفزيونية بدون مقابل».

لا ضرائب على ضيوف الشرف

وأضاف البيان: «وكذا قيامهم بالتمثيل فى عدة أدوار كضيوف شرف بالمشاركة في الأعمال الفنية بدون مقابل، لا يستحق عنها ضريبة جدول، طالما لم يتم تحصيل مقابل لهذه الخدمات، إذ أن وعاء ضريبة الجدول فى هذه الحالة، لا شيء، وبالتالي لا يوجد وعاء يستحق عنه ضريبة جدول».

اختتم البيان: «وذلك شريطة التأكد من عدم حصول الفنان على أية مبالغ نقدية، وذلك بمطابقة ما يرد بإقراره مع مستندات الجهات التي يقدم إليها هذه الخدمة».