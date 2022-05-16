رئيس الشيوخ يستوضح حقيقية «سقوط السيستم» خلال أداء امتحانات نهاية العام

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ سؤالا لوزير الاتصالات عمرو طلعت، والمسئولين بالقطاعات المختلفة داخل وزارة الاتصالات؛ حول إشكاليات سقوط شبكة الإنترنت خلال أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام.

جاء ذلك في الوقت الذي حرص فيه عدد كبير من نواب مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على توضيح بعض الإشكاليات التي تواجه منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال؛ لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

عزمي: مواجهة التحديات التي تواجه المبتكرين جاءت متأخرة

وأكد النائب محمد عزمي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المناقشة العامة حول استيضاح الحكومة لمنظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وأهمية مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين، جاءت متأخرة، في ظل دعم الرئيس السيسي للمبتكرين منذ توليه الحكم.

فيما طالب النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة الرد على مخاوف أولياء الأمور بشأن الإشكاليات التى تواجه شبكات الإنترنت فى مصر، لاسيما فى ظل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي.

وتدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس مطالبا بتوضيح حقيقة سقوط السيستم خلال أداء امتحانات نهاية العام وذلك لطمأنة أولياء الأمور.