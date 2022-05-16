بوتين: أمريكا تعمدت تدشين معامل بيولوجية في مناطق مجاورة لحدودنا

اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتورط في تطوير أسلحة بيولوجية، من خلال تمويل معامل بيولوجية أمريكية على الأراضي الأوكرانية، قائلا إنّ المعامل البيولوجية الأمريكية على الأراضي الأوكرانية، كانت بهدف تطوير أسلحة بيولوجية بشكل أساسي، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

اتهامات روسيا لأمريكا

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمته في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الروسية اليوم، أنّ المهمة الرئيسية للمعامل كانت جمع المواد البيولوجية، إضافة إلى دراسة خصوصيات انتشار الفيروسات والأمراض الخطيرة من أجل أغراضها الخاصة.

الأنشطة البيولوجية للولايات المتحدة

وتابع بوتين، أنّ موسكو دقت ناقوس الخطر منذ فترة طويلة بشأن الأنشطة البيولوجية للولايات المتحدة الأمريكية في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، مشيرا إلى أنّ البنتاجون أنشأ عشرات المعامل والمراكز البيولوجية المتخصصة في منطقتنا المشتركة.

وأكمل الرئيس الروسي: «هم ليسوا منشغلين بأي حال من الأحوال بتطوير وتقديم المساعدات الطبية العملية لسكان هذه المناطق التي بدأوا فيها أنشطتهم»، في إشارة إلى أوكرانيا.

وأوضح بوتين، أنّ بلاده حصلت على أدلة موثقة خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تفيد بأنّ مكونات الأسلحة البيولوجية تم تدشينها بشكل أساسي في مناطق مجاورة لحدود بلادنا مباشرة.