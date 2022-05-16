نفوق 5 رؤوس ماشية وإصابة 9 أخرى في حريق بدمياط

نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة دمياط، في إخماد حريق نشب في حظيرة مواشي بقرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور، ما أسفر عن نفوق 5 رؤوس ماشية وإصابة 9 أخرى، وتدمير محتويات الحظيرة بشكل كامل.

وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.

السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة

وتلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فارسكور، يتضمن ورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق في حظيرة مواشي في قرية كرم ورزوق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز فارسكور إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، ونجحت قوات الحماية المدنية بـ دمياط في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى أماكن أخرى.

التحريات والمعاينة

وأكدت التحريات، أن الحريق نشب بحظيرة مواشى بقرية كرم ورزوق مملوكة لصابر سليمان بدوى، ما أسفر عن نفوق 5 مواشى وجروح فى 9 أخرى، وتم السيطرة على الحريق وجارِ التبريد، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات بشرية.

وحُرر محضرًا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، وسرعة تحريات المباحث للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.