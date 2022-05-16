فتح ممر إنساني من «آزوفستال» لعلاج الجنود الأوكرانيين الجرحى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اتفاق بشأن نقل الجرحى الأوكرانيين الذين أصيبوا في آزوفستال، وذكرت أنه نتيجة للمفاوضات مع ممثلين عسكريين من أوكرانيا محاصرين في مصنع «آزوفستال» بماريوبول تمّ التوصل إلى هذا الاتفاق.

نقل الجرحى إلى دونيتسك

ووفقًا لما ذكرته الوزارة في إعلانها، فإن وقف إطلاق النار في منطقة المصنع وفتح ممر إنساني، سيتمّ من خلاله نقل الجرحي الأوكرانيين من آزوفستال في ماريوبول إلى جمهورية دونيتسك الشعبية من أجل علاجهم وتقديم المساعدة لهم.

العملية العسكرية

يُذكر أنَّ العملية العسكرية في روسيا وصلت إلى يومها الـ82، وخلالها سقط العديد من الخسائر في الطرفين، سواء كانت في الأرواح أو على المستوى المادي.