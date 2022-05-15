قصف روسي على منطقة «لفيف» غربي أوكرانيا

تعرضت منشأة بنية تحتية عسكرية في منطقة «لفيف»، غربي أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، لهجوم صاروخي روسي، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حراء القصف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وجراء تداعيات أزمة أوكرانيا، بات «الاتحاد الأوروبي»، متخوفا من الركود الاقتصادي، مع وجود شكوك في أن «البنك المركزي الأوروبي» سيكون قادرا على تجنبه، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

بدورها، أوضحت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أن واشنطن هبطت إلى مستوى الديمقراطيات المعيبة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة، فشلت بديمقراطيتها في استمالة معظم دول العالم للانقلاب ضد «موسكو».

وفي وقت سابق، حذرت مجموعة الـ 7 «الولايات المتحدة- كندا- المملكة المتحدة-فرنسا- ألمانيا- إيطاليا- اليابان»، في اجتماعها بـ«هامبورج»، من أن الحرب الروسية الأوكرانية، تؤجج أزمة غذاء وطاقة عالمية، مشيرة إلى أنَّ الحرب تهدد الدول الفقيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«برلين»: 50 مليون شخص، في دول إفريقيا والشرق الأوسط، سيموتون

وأوضحت المجموعة، أن هناك حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لتحرير مخزونات الحبوب التي تحول روسيا دون مغادرتها أوكرانيا، فيما حذرت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، أن نحو 50 مليون شخص، في دول إفريقيا والشرق الأوسط، سيموتون في الأشهر القليلة المقبلة، ما لم يتم إيجاد سبل للإفراج عن الحبوب الأوكرانية.

بدوره، عقد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اجتماعًا ثلاثيًا مع نظيرته السويدية آن ليندي، ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو، في «برلين» الألمانية، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي «الناتو» الغير رسمي.

وفي إسبانيا، قالت مصادر مطلعة، إنَّ أول غواصة من فئة «إس-80» ستبدأ مرحلة اختبارات الحركة في شهر مايو الجاري.

من جديد.. هفوة جديدة لـ«بايدن»: قدم كامالا هاريس في اجتماع بـ أنها رئيسة البلاد

من جانبها، نشرت وسائل إعلام، مقطع فيديو من خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة «الأمريكية - الآسيان»، في 13 مايو الجاري،وارتكب المسؤول الأمريكي، هفوة جديدة، واصفا نائبته كامالا هاريس رئيسة البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال بايدن، خلال المؤتمر، إنَّ منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي منطقة حرة ومنفتحة ولهذا طلبت من الرئيس هاريس السفر إلى المنطقة في أغسطس الماضي.