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محمود مسلم

الرئيس الأوكراني: استمرار العمل على تأمين ممرات إنسانية لسكان ماريوبول

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رؤى ممدوح
10:26 م | السبت 07 مايو 2022
الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إنّ مسؤولين يواصلون العمل لتأمين ممرات إنسانية لجميع سكان ماريبول وضواحيها، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال

وأعلنت أوكرانيا، في وقت سابق اليوم، إجلاء الأطفال والمدنيين المسنين والنساء من مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: «تم تنفيذ أمر الرئيس وإجلاء جميع النساء والأطفال وكبار السن من آزوفستال».

ويعد مصنع الصلب في آزوفستال هو آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في المدينة الساحلية المدمرة، واتخذ قيمة رمزية في المعركة الأوسع منذ الغزو الروسي. 

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