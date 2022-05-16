التراس: حريصون على تطبيق «الثورة الصناعية الرابعة» بـ«العربية للتصنيع»

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، حرص الهيئة على تطبيق معايير الثورة الصناعية الرابعة في مختلف مصانعها ومنشآتها، باعتبارها لغة العصر، وتؤدي إلى طفرة إنتاجية كبيرة في مختلف الوحدات التي تطبق تلك المعايير.

رئيس العربية للتصنيع: يجب تدريب العمال على التعامل مع الآلات الحديثة

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، خلال استقباله وفدًا من الصحفيين والإعلاميين الأفارقة قبل قليل، بحضور السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، أن الثورة الصناعية الثالثة وما قبلها، كانت تعتمد على مهارة العامل اليدوية، والمنتج الجيد الذي يخرج منه كان يعتمد على المهارة الشخصية، لكن الأمور اختلفت حاليًا.

وأوضح الفريق التراس أن معايير الثورة الصناعية الرابعة بالإضافة إلى الاعتماد على مهارة العامل الجيدة، تعتمد أيضاً على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مشدداً على إيلاء الهيئة اهتمامًا كبيرًا لتطبيق تلك المعايير.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الهيئة أنشأت أكاديمية متخصصة في تدريب الفنيين والمهندسين، تتضمن التدريب على معايير الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع نخبة من الشركات العالمية، للتدريب على أحدث الماكينات في العالم، لافتًا إلى أن تلك الأكاديمية تعمل على تغطية مطالب الهيئة العربية للتصنيع، والسوق المصرية، والأفريقية، والعربية، وليس فقط مصانع ووحدات الهيئة.

الفريق عبدالمنعم التراس: ندرب العامل على التعامل مع أدوات العصر التكنولوجية

وعن أبرز المجالات التي يجري التدريب عليها داخل الأكاديمية العربية للتصنيع، قال الفريق التراس إنها تهتم بإكساب العامل طرق التعامل بـ«أدوات العصر»، ليصبح قادرًا على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، فهي المستقبل للأجيال المقبلة، فضلاً عن التعامل مع المنظومات الإنتاجية الحديثة، والتحكم الصناعي فيها.

وللتعبير عن الطفرة التكنولوجيا الحديثة، قال الفريق التراس: «الدنيا كانت زمان ماشية على الأرض، وحاليًا هي ماشية على السماء»، فالتكنولوجيا الحديثة لها أهمية كبيرة حاليًا في كافة مجالات الحياة.

وأوضح الفريق التراس أن الهيئة تتعاون مع شركة سيمنز الألمانية وعدد من الشركات العالمية الأخرى في مجال التكنولوجيا الحديثة، مضيفاً: «حالياً نرى طائرات دون طيار، وقطارات دون سائق، ومشروعات تكنولوجية حديثة ينبغي أن نلحق بركبها في الفترة المقبلة».