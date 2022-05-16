كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان الإنجليزي للصف الثاني الثانوي 2022، والذي سيؤديه الطلاب، غدًا، في اللجان الامتحانية بالمدارس الثانوية المجهزة تكنولوجياً وفقًا للجدول المعلن من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

لا صحة لتسريب امتحان الإنجليزي للصف الثاني الثانوي 2022

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، أنّه لا صحة نهائيًا لما يتم تداوله على صفحات الغش بمنصّات التواصل الاجتماعي «التليجرام»، بأنّ أسئلة امتحان الإنجليزي الذي سيؤديه الطلاب تم تسريبه.

وأضاف المصدر، أن الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، ترصد ما يتم تداوله علي صفحات الغش علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليوم، مؤكده أنه لا صحة للأسئلة التي يتم تداولها.

امتحان الإنجليزي لتانية ثانوي وفقاً لمواصفات القومي للامتحانات

وأشار المصدر، إلى أنّه تم وضع امتحان الانجليزي الأسئلة المقالية وفقا للمواصفات والمعايير المحددة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي تعتمد علي فهم نواتج التعلم للمادة زفق الوزن النسبي.

منع اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة سمعية

وقال المصدر، إن هناك توجيهات لجميع المدارس الثانوية، بمنع اصطحاب التليفون المحمول أو أية أجهزة سمعية بلجان الامتحان، ومن يضبط بتليفون أو أي جهاز سمعي مفتوحا أو مغلقا سيتم تطبيق قانون مكافحة الغش (مكافحة الأخلال بأعمال الامتحانات) والتي يصل العقوبة به بالحبس والغرامة المالية والحرمان من الامتحان.

وفي السياق ذاته، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم السماح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بالكتابة علي ورقة المفاهيم والتي يتم تسليمها للطلاب مع ورقة الأسئلة مع بداية الامتحانات.

وقالت وزارة التعليم، يستطيع الطلاب الكتابة عليها حتي يتم تدريبهم على المهارات الذهنية دون الحاجة للكتابة على مسودات.