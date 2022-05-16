إجراءات عاجلة من «التعليم» لمواجهة الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة تواصل الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد اللجان الامتحانية وتجهيز أرقام الجلوس ووضع خطة شاملة لمواجهة كورونا داخل لجان الثانوية العامة، علاوة على تجهيز الكنترولات وبدء وضع أسئلة الامتحانات، إضافة إلى وضع إجراءات عاجلة، لمواجهة الغش الإلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

كاميرات وغلق مواقع وممنوع دخول الموبايل والسماعات اللجان

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الوزارة سوف تتخذ إجراءات عاجلة، لمواجهة الغش الإلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إغلاق جميع مواقع الغش الإلكتروني عبر السوشيال ميديا بالتنسيق مع الجهات المعنية، علاوة على تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان الامتحانية، لضبط الطلاب الغشاشين، بالإضافة إلى منع دخول الطلاب بالتليفون المحمول وسماعات البلوتوث، لافتا إلى أنَّه سيتمّ تحويل أي محضر غش إلى النيابة العامة.

لن نسمح بالغش الإلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

وأوضح شوقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة لن ولم تسمح بوجود الغش الإلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكّدًا أنَّ جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستعتمد على الفهم ومخرجات التعلم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو، منوهًا إلى أنَّ جميع اللجان الامتحانية يتمّ تعقيمها وتطهيرها قبل بداية الامتحانات بنحو 48 ساعة، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

لن نعقد لجان خاصة لطلاب الثانوية العامة المصابين بكورونا

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنَّ الوزارة لن تعقد لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا، وأنه سيتمّ تأجيل الامتحانات لأي طالب مصاب بالفيروس للدور الثاني بكامل الدرجات، شريطة تقديم مستند طبي رسمي يفيد بإصابة الطالب وقت عقد الامتحانات، موضحًا أنَّه سيتمّ توقيع عقوبات رادعة على الطلاب الغشاشين داخل لجان الثانوية العامة.