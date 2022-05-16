وزير التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تسير بشكل منتظم

أكّد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تسير بشكل منتظم ومنضبط دون حدوث أي معوقات، مشيرًا إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي مشاكل تؤثر على سير الامتحانات، موضحًا أنَّ جميع اللجان الامتحانية معقمة تمامًا ضد كورونا، وأنَّ أي مشاكل فنية وتقنية تحدث خلال الامتحانات يتمّ حلها سريعًا.

كورونا لم يكن لها تأثير على الامتحانات

وقال شوقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ جائحة فيروس كورونا لم يكن لها أي تأثير سلبي على سير الامتحانات الخاصة بصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بفضل تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من كورونا، من خلال تعقيم اللجان ودورات المياه، علاوة على تقليص أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 16 طالبًا للحد من كورونا، إضافة إلى حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان الامتحانية، لمنع حدوث أي زحام أمام اللجان وعدم انتشار الفيروس.

الطلاب ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان بسبب كورونا

وأوضح وزير التعليم، أنَّ جميع الطلاب ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية داخل لجان الامتحانات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّ امتحانات الصف الأول الثانوي تسير بشكل طبيعي دون حدوث أي مشكلات فنية أو تقنية خاصة بالسيستم، مبينًا أنَّ جميع الأسئلة تعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين والحشو، منوهًا إلى أنَّ الوزارة تعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب، بفضل تطوير المناهج وتلقيحها لاعتمادها على الفهم وليس الحفظ.

شوقي: الغش لن ينفع أصحابه

وأضاف شوقي، أنَّ الغش لن ينفع أصحابه من الطلاب، وسيكون الطالب الغشاش في مستوى متدني، مشددًا أنَّ الوزارة لن ولم تسمح بالغش داخل اللجان الامتحانية، مؤكّدًا أنَّ الوزارة تسعي إلى إعداد جيل متمكّن من أدواته، قادر على التفكر والتحليل وحل المشكلات والعمل الجامعي واحترام الآخر والمنافسة العالمية بفضل تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر.